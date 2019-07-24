Дороги в регионах ремонтируют б/у асфальтом

Технология холодного ресайклинга считается очень экономичной.

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При ремонте дорог сейчас применяются различные технологии, одна из успешно зарекомендовавших себя — технология холодного ресайклинга. С помощью нее ремонтировать дороги можно с использованием старого асфальтобетонного покрытия как компонента нового.

Метод хорошо зарекомендовал себя у дорожных организаций. Применение его позволяет сократить сроки реконструкции, ремонта, существенно снизить затраты. Производство работ методом холодной регенерации осуществляется без остановки движения. Это очень экономичный способ, так как не требует утилизации старого покрытия. Кроме того, разрушение старого покрытия позволяет ликвидировать источник возникновения новых трещин.

Технологию холодного ресайклинга используют при ремонте трассы Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан в Алтайском крае. Автодорога соединяет несколько районов с федеральной трассой А-322 и является транзитом грузоперевозок между двумя странами. На объекте задействовано 50 единиц техники и 80 специалистов. На сегодняшний день проведено устройство 18 км основания дороги, уложено 15 км выравнивающего и около 4 км верхнего слоя покрытия. Всего в нормативное состояние планируется привести 25 км трассы.

Также методом холодного ресайклинга ремонтируют автодорогу Медведь — Батецкий в Новгородской области. Работы ведутся на участке протяженностью 27 км, на эти цели направлено 210 млн рублей.

Инновационный метод ремонта используют и омские подрядчики. Таким образом ремонтируют участок автодороги Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка. Современное долговечное покрытие появится на 10 км трассы. Также в ходе работ укрепят обочины автодороги, установят новые дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесут горизонтальную разметку. Общая стоимость ремонта этого участка составляет 170 млн рублей.

Ресайклинг — повторное использование или возвращение в оборот отходов производства или мусора.

В июне в России узаконили индивидуальный подход к асфальтобетонным смесям, которые теперь обязаны отвечать как погодным требованиям региона, где применяются, так и проектной нагрузке дороги.

Фото: Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»