Дороги станут прочнее: вступили в силу новые ГОСТы по асфальту

Всего в этом месяце в силу вступило более 20 национальных стандартов, влияющих на качество дорог.

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В России узаконили индивидуальный подход к асфальтобетонным смесям, которые теперь обязаны отвечать как погодным требованиям региона, где применяются, так и проектной нагрузке дороги.

Благодаря новым ГОСТам дорожники станут различать асфальт и, видимо, перестанут укладывать смесь для тротуаров на проезжую часть. С начала этого месяца в России вступило в силу более 20 национальных стандартов новых серий ГОСТ Р 58401 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования» и ГОСТ Р 58402 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования».

Новые ГОСТы разрабатывались для выполнения задач, поставленных президентом Путиным перед строителями дорог в указе от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Новые требования к асфальту автомобильных дорог испытывались в течение пяти лет. Предварительные национальные стандарты (ПНСТ) проверялись на некоторых дорогах Центрального, Южного и Северо-Западного округов. В результате было отмечено улучшение эксплуатационных характеристик сделанных по новой методике дорог: они до сих пор, с 2014 года, не требуют ремонта. На данный момент построено уже порядка 1000 км покрытий из смесей нового образца, а на основе ПНСТ разработали новые национальные стандарты.

Новый подход к асфальтобетонным и щебеночно-мастичным смесям подразумевает обязательный учет при их создании климатических факторов региона применения, а также грузонапряженности дорог. Более того, каждый участок дороги должен быть покрыт пригодным именно для него асфальтом, что определяется типом местности, по которой он проходит: болото, поле, лес, степь и т.п. Это значительно улучшает эксплуатационные характеристики смесей, а значит и дорог.

Таким образом, теперь асфальтобетонная смесь станет в обязательном порядке проверяться на соответствие утвержденному рецепту. Происходить это будет непосредственно на заводе. Это позволит снизить риск замены дорогостоящего материала, заявленного при утверждении рецепта, на низкокачественные исходные материалы.

Авторами новых ГОСТов, которые сделают дороги России прочнее, являются специалисты «Центра метрологии, испытаний и стандартизации», а также Научно-исследовательского института транспортно-строительного комплекса.

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