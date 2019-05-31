Состыкованы российская и китайская части мостового перехода через реку Амур.

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Россия и Китай состыковали свои части моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур в районе Благовещенска. Строители установили болты на замыкающем блоке, а со сторожевых катеров двух стран запустили зеленые сигнальные ракеты как символ открытого пути.

Это будет вантовый мост с низкими пилонами и двухполосной автодорогой. Его строительство началось в 2016 году одновременно с двух берегов. Генконсул РФ в городе Шэньян Сергей Черненко отметил, что путь к этому событию был непростым, длиной почти в 28 лет. Идея моста появилась еще в начале 1990-х годов, однако договориться удалось только в декабре 2016-го.

Протяженность китайской части вместе с дорогами составляет почти шесть километров, российской — 540 метров, и 13 километров подъездных дорог, сообщает РИА Новости.

Движение по мосту откроют в апреле 2020 года. В сутки по сооружению смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и проходить около 5,5 тысячи человек.

Специально для возведения сооружения была создана российско-китайская компания, строительство ведется на условиях концессионного соглашения. С российской стороны инвестиции составили 20 млрд рублей, их предполагается вернуть в течение 15 лет за счет пользования мостом.

Возможно, и про этот мост со временем сложат такую же бодрую песню.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС