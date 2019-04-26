Кабриолет, поездка с ветерком, Черноморское побережье России... Все очень узнаваемое, да и мост, кажется, стоит тут целую вечность.

От Крыма до Кубани можно с ветерком

Над морем, морем, морем, морем прокатиться.

Давай скорее заводи уже мотор — поехали!

Включай на полную, столица.

Это припев песни группы «Любэ», на днях представившей свежую летнюю композицию «По мосту». В песне поется про летний отпуск на морском побережье в Крыму, куда солист «Любэ» Николай Расторгуев приезжает отдохнуть вместе с друзьями — клавишником и баянистом Виталием Локтевым, барабанщиком Александром Ерохиным и бэк-вокалистом Алексеем Кантуром. Едут они по Крымскому мосту, и перед нами открываются все красоты этого живописного края.

А персонажи какие колоритные! Мойщицы автомобилей — очаровательные южные красотки (девушки из группы «Фабрика»), продавщица арбузов, местный парнишка, лузгающий семечки, ленивый милиционер, который, тем не менее, всегда на посту, продавец магазинчика на автозаправке… Хорошая добрая песня, как, впрочем, и все песни группы «Любэ», но в центре всего — мост, ему и посвящена песня.

«Крымский мост — сооружение грандиозное. Я мечтал посмотреть на него, почувствовать, что это такое. Очень впечатляет. Советую, у кого есть возможность, проехать по нему», — рассказал Николай Расторгуев.

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Видео: YouTube