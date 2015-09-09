Владельц электрокара Tesla припарковался на газоне и украл электричество из частного дома

Мало того, что бесплатно воспользовался чужой электророзеткой, так еще и посчитал, что это в порядке вещей!

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Фил Фраумени живет в частном доме в Лейк-Уорт (штат Флорида, США). Утром в минувшую пятницу парень, ухаживающий за газонами, постучал к нему в дверь, попросив переместить машину. Фраумени был в недоумении, так как его машина стояла у дороги.

Однако, выйдя на улицу, он действительно увидел Tesla Model 3, которая была припаркована на его лужайке и через электрический шнур питалась от внешней розетки на 120 В, установленной на его доме.

Домовладелец подождал несколько часов в надежде, что водитель автомобиля объявится, но потом все же вызвал полицию. Полицейские установили, что автомобиль не был украден, и разыскали владельца. Около полудня к дому подошли мужчина и женщина; таким образом, электрокар находился на зарядке по крайней мере с предыдущей полуночи, то есть порядка 12 часов.

Журналисты телеканала WPBF подсчитали, что сумма украденного электричества составила около двух баксов и семи центов. Не так уж и много, но разве можно вот так просто припарковаться на лужайке возле чужого дома, да еще бесплатно воспользоваться розеткой? Как минимум нужно было спросить разрешения у владельцев дома. Тем более что такой добряк, как Фраумени, наверняка позволил бы им подключиться и, вероятно, помог бы им припарковаться где-нибудь поудобнее у его лужайки. Ведь все это время он позволил машине заряжаться и не отсоединил вилку!

Люди, которым принадлежала Тесла, объяснили, что находились в гостях, когда поняли, что зарядка в автомобиле на нуле. А потом... они просто уехали, не извинившись и не предложив компенсацию за доставленные неудобства.

Фраумени не стал поднимать шум и предъявлять обвинения владельцу Теслы, хотя в Америке он мог бы это сделать с легкостью. Но эта история явно подмочила репутацию всех владельцев Тесла, которые позиционируются как заботящиеся об экологии люди, то есть спасающие мир, притом что машины эти стоят и в США недешево. И тут вдруг такое примитивное бытовое хамство! Понятно, не все владельцы такие, но в памяти обычно остаются именно такие случаи.

У Tesla Model 3 найден смешной дефект, который обнаружился во время дождя, и он может быть исправлен только при обновлении автомобиля.



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