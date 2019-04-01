У Tesla Model 3 найден смешной дефект

Обнаруженный во время дождя недочет может быть исправлен только с выходом нового поколения автомобиля.

Владелец обнаружил конструктивный дефект, который уже не исправить, у автомобиля стоимостью более 35 тыс. долларов.

Во время дождя вся вода с заднего стекла автомобиля течет прямиком в багажник, если он открыт. У машины есть защитная канавка, идущая вдоль стекла, но она недостаточно широкая, чтобы захватить струи воды, а стекло нависает над ней, словно трамплин.

Автор видео шутит, что разработчики Теслы никогда в жизни не видели дождя и не тестировали во время него автомобиль. Возможно, это правда, так как головной офис компании расположен в солнечной Калифорнии (США).

Под видео, опубликованным в Твиттере, началось активное обсуждение дефекта автомобиля.

«Тесле еще многому предстоит научиться. Качество сборки очень плохое, дизайн, по крайней мере, сомнительный (если не сказать — скучный). Однако технология на высшем уровне», — высказался Мартин.

Но оказалось, что льющаяся в багажник вода — это еще не самая серьезная проблема.

«Давайте я расскажу вам, что происходит, когда на крыше и багажнике мокрый снег: я не знаю, что происходит. Я не осмелился открыть багажник», — подливает масла в огонь Томас.

«Я видела, как куча снега с заднего стекла аккуратно скользила в багажник, где наделала бед», — портит интригу Анна.

Но участники социальной сети тут же нашли решение проблемы.

«Ну, я думаю, нет ничего, что Model Y не могла бы исправить».

Действительно, покупка кроссовера способна облегчить жизнь не только тем, что дверь багажника у него цельная, со стеклом и открывается вверх, служа навесом.

Посмеяться над другими курьезами можно здесь.

Фото, видео: Tesla, YouTube