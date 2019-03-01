Есть же места, где цены снижаются: Tesla будет стоить 35 тыс. долларов

Tesla Model 3 подешевеет до 35 тыс. долларов. Чем вызван демпинг — конкуренцией или просчетом маркетологов, и на чем решили сэкономить разработчики?

Скоро в продаже появится удешевленная Tesla Model 3 стоимостью 35 тыс. долларов США, то есть 2,3 млн в переводе на рубли. Вызвано ли это появлением достойных конкурентов или стоимость электромобиля была изначально завышена и теперь маркетологам приходится исправлять свою ошибку?

Согласно заявлениям генерального директора Tesla Илона Маска, компания не может позволить себе выпускать более дешевый вариант автомобиля, пока не окупятся вложенные в его производство средства. Кроме того, автопроизводитель должен наконец оптимизировать производство Model 3 для повышения эффективности и достижения определенного уровня экономии. В противном случае подешевевший без причины вариант электромобиля может разорить компанию.

В настоящее время маржа, установленная на базовую модель стоимостью 35 тыс. долларов, составляет порядка 12,07%. При этом снижение стоимости позволит компании Tesla увеличить свою долю рынка примерно на 9%. Будет ли такой «обмен» выгоден? Экономисты компании пока еще заняты подсчетом и обещают дать окончательный ответ до 15 марта 2019 года.

В среде иностранных экспертов есть те, кто сомневается в появлении Tesla Model 3 стоимостью 35 тыс. долларов. Они говорят о том, что Маск просто ищет предлог, благодаря которому он сможет не выполнить данное ранее обещание. Им возражают те, кто делает ставку на невероятное эго бизнесмена, остро переживающему любую неудачу, а значит он обязательно выполнит данное обещание, но при этом есть риск, что характеристики автомобиля изменятся. Пока же принято решение о закрытии розничной сети автосалонов Tesla и переводе продаж электромобилей в онлайн. Это сократит издержки и позволит сделать стоимость машин на 6% ниже.

Фото: Tesla