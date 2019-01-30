В Швеции собираются запретить автомобили Tesla

Запрет на продажи машин марки Tesla вызван непонятными обновлениями их ПО и проблемами с автопилотом.

Транспортное агентство Швеции грозится наложить запрет сроком на полгода на продажи электромобилей Tesla из-за удаленных обновлений их программного обеспечения и проблем, связанных с работой автопилота.

В агентстве сочли, что обновления, которые скачиваются автомобилями через мобильный интернет, могут нести угрозу и противоречить законам страны.

«Мы считаем, что разрешение на обновления противоречит закону», — заявил представитель Шведского транспортного агентства Андерс Гуннериуссон.

Проблемы обновления напрямую связаны с системой Tesla Autopilot на автомобилях, выпущенных в 2015 году, но что именно не устраивает агентство — не сообщается. В компании Tesla на нападки в свой адрес отреагировали весьма оперативно.

«Обновления программ, которые мы делаем в европейских автомобилях, соответствуют всем предъявляемым на территории ЕС требованиям, и мы согласуем любые изменения, которые могут повлиять на безопасность автомобиля. Таким образом, мы постоянно повышаем безопасность электромобиля в течение всего срока его службы», — заявила глава представительства Tesla в Швеции Мария Ланц.

В Tesla также напомнили, что обновления были одобрены RDW. Поэтому все вопросы, возникшие у транспортного агентства Швеции, больше относятся к RDW, чем к Tesla. (Справка ЗР: RDW — это орган по одобрению типа транспортного средства, а также испытательный центр в статусе технической службы, аккредитованной в рамках Женевского соглашения 1958 года.)

В ответ Андерс Гуннериуссон уведомил компанию, что агентство может запретить продажи Tesla на шесть месяцев, если в ходе расследования будет обнаружена «серьезная угроза безопасности». Такая возможность предусмотрена в законодательстве страны.

Продажи Tesla в Швеции невелики: около 1200 электромобилей в год, но они существенно увеличились с выходом нового Tesla Model 3. В первый же месяц этих автомобилей было заказано столько же, сколько Model S и Model X за весь прошлый год. Ожидается, что первые поставки Model 3 заказчикам начнутся уже на следующей неделе.

Возможно, дело имеет политический характер, так как ряд экспертов отмечают надуманность обвинений и отсутствие каких бы то ни было доказательств. Правительство же Швеции опубликовало сегодня следующее заявление:

«Шведское транспортное агентство не будет запрещать продажу Tesla в Швеции. Вопрос, касающийся системы безопасности в Model S, теперь находится в ведении властей. СМИ заявили, что Шведское транспортное агентство рассматривает вопрос о временном запрете продажи Tesla в Швеции, поскольку существует опасение, что у транспортного средства имеются серьезные недостатки в области безопасности дорожного движения. Как государство-член ЕС, Швеция может запретить продажу транспортного средства на шесть месяцев, если такие подозрения существуют. Однако это не актуально».

Судя по всему, никто в Швеции так и не понял, чем вызваны опасения транспортного агентства страны, которые появились еще в далеком 2015 году, но за три с лишним года так и не были подтверждены.

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Фото: Tesla