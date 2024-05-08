Эти машины заметно подорожали в России в мае: что с ценами

Autonews: в мае в России подорожали Solaris, Москвичи, УАЗы и Mitsubishi

В России подорожали автомобили брендов Solaris, Москвич, УАЗ и Mitsubishi. Так, УАЗ Патриот уже подорожал на 50 тысяч рублей.

Цена на внедорожник стартует от 1 680 000 рублей. Кроссовер Москвич 3 стоит как минимум 1 655 000 рублей, что на 65 тысяч дороже, чем модель 2023 года. Автомобили Solaris подорожали примерно на 50 тысяч, а цена на кроссовер Mitsubishi Outlander четвертого поколения повысилась на 100 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Autonews.ru