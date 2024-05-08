Эти машины заметно подорожали в России в мае: что с ценами
Autonews: в мае в России подорожали Solaris, Москвичи, УАЗы и Mitsubishi
В России подорожали автомобили брендов Solaris, Москвич, УАЗ и Mitsubishi. Так, УАЗ Патриот уже подорожал на 50 тысяч рублей.
Цена на внедорожник стартует от 1 680 000 рублей. Кроссовер Москвич 3 стоит как минимум 1 655 000 рублей, что на 65 тысяч дороже, чем модель 2023 года. Автомобили Solaris подорожали примерно на 50 тысяч, а цена на кроссовер Mitsubishi Outlander четвертого поколения повысилась на 100 тысяч рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж России.
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Источник: Autonews.ru
Фото:Depositphotos
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08.05.2024
Фото:Depositphotos
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