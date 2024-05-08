#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автоэксперт назвал 3 условия для развития рынка электромобилей
8 мая
Автоэксперт назвал 3 условия для развития рынка электромобилей
Эксперт Хлыстов объяснил, почему электромобили...
Автостат Инфо: рынок новых легковых автомобилей вырос на 83%
8 мая
Россияне кинулись скупать новые легковушки – цифры удивят
«Автостат Инфо»: рынок новых легковых...
Как автомобилисту подготовиться к сезону шашлыков — чек-лист
8 мая
Как автомобилисту подготовиться к сезону шашлыков — чек-лист
Конечно, без угля и жидкости для розжига не...

Эти машины заметно подорожали в России в мае: что с ценами

Autonews: в мае в России подорожали Solaris, Москвичи, УАЗы и Mitsubishi

В России подорожали автомобили брендов Solaris, Москвич, УАЗ и Mitsubishi. Так, УАЗ Патриот уже подорожал на 50 тысяч рублей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Как сэкономить топливо одним движением руки

Цена на внедорожник стартует от 1 680 000 рублей. Кроссовер Москвич 3 стоит как минимум 1 655 000 рублей, что на 65 тысяч дороже, чем модель 2023 года. Автомобили Solaris подорожали примерно на 50 тысяч, а цена на кроссовер Mitsubishi Outlander четвертого поколения повысилась на 100 тысяч рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж России.

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
08.05.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0