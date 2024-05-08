Осенью в РФ стартует эксперимент по маркировке моторных масел — что будет с ценами

ЦРПТ: введение маркировки не повысит цены моторных масел и смазочных материалов

С целью пресечения ввоза в Россию смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей планируется ввести их маркировку. В рамках этих мер в Минпромторге РФ разработали соответствующий проект. Эксперты автоотрасли по-разному восприняли инициативу.

Проект постановления «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Планируется, что эксперимент стартует 1 сентября 2024 года и продлится до 31 августа 2025 года.

Будут промаркированы моторные масла, смазки для шестерен и редукторов, антифризы, тормозные жидкости и некоторые другие виды смазочных материалов. На канистрах появятся Data-Matrix специальные коды.

«Участие в эксперименте является добровольным и не повлечет дополнительных затрат со стороны его участников, поскольку коды маркировки и оборудование для нанесения средств идентификации на время тестов предоставляются ООО «Оператор-ЦРПТ» на безвозмездной основе», – уточнили в пресс-службе Минпромторга.

По словам заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваза Юсупова, основной задачей маркировки является борьба с контрафактом и некачественными аналогами. Согласно данным международной ассоциации «Антиконтрафакт», нелегальный оборот автомасел составляет 50–60%, уточнил Юсупов. При этом он подчеркнул, что введение маркировки не отразилось на стоимости ни одной из 17 маркируемых товарных групп.

«Маркировка оградит миллионы потребителей от контрафактной и низкокачественной продукции, а также поможет им принять верное решение, находясь «в окружении» официально ушедших с рынка и малознакомых импортных продуктов», – уточнил собеседник издания.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин убежден, что предложенный Минпромторгом эксперимент по маркировке только частично решит проблему с контрафактном на рынке. Чтобы полностью избавиться от подделок, нужны кардинальные изменения системы сертификации смазочных материалов и технических жидкостей, считает Шапарин.

«Сейчас она носит заявочный характер, любой ИП может сказать: я буду производить или импортировать вот такое масло с вот такими характеристиками, и оформить на эту смазку декларацию соответствия. Что находится в такой канистре – остается на совести продавца», – объясняет эксперт.

В лучшем случае экспертиза проводится только во время проверок правоохранительных органов в рамках уголовного или административного дела. В настоящее время на рынке присутствует большое количество откровенной «бодяги», причем она реализуется, в том числе, под видом продукции известных брендов, подытожил Шапарин.

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Источник: iz.ru