В России будут маркировать моторные масла: что ждет автовладельцев

В Минпромторге РФ разработали проект о маркировке моторных масел на авторынке

Проект постановления о проведении эксперимента по маркировке моторных масел разработан Правительством РФ, документ можетвступить в силу 1 мая 2024 года.

По словам главы Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, этот проект призван предотвратить на российском автомобильном рынке появление контрафакта и подделок.

«Самый большой процент жалоб на подделки в сегменте моторных масел. Российский рынок также заполняют контрафактные расходники для автомобилей – свечи зажигания, фильтры и тому подобное», – подчеркнул сенатор.

По словам Кутепова, эксперименты по введению маркировки отдельных видов продукции в России показывают снижение объемов нелегального оборота продукции и увеличение налоговых поступлений в бюджет.

В Минпромторге рассматривают возможность проведения аналогичного эксперимента с маркировкой свечей зажигания, деталей подвески и рулевого управления.

«Маркировку запчастей мы пока не трогаем, так как здесь нет определенности даже в позициях. Этот вопрос будем обсуждать позиционно», – уточнил сенатор.

Председатель Союза Автоэкспертов «ОСА» Кирилл Первушкин выразил мнение, что мера больше необходима производителям, чтобы они взаимодействовали с каналами поставщиков, известных Минпромторгу.

По словам президента Союза автоэкспертов и оценщиков Олега Амирова, маркировка увеличит стоимость и масел, и автозапчастей. Потому что все издержки на внедрение маркировки всегда закладываются в конечные цены. При этом Амиров подчеркнул, что совсем избавить рынок от контрафакта не получится, но бороться с ним нужно всеми доступными способами.

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Источник: Парламентская газета