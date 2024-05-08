543 л.с., 302 км/ч, полный привод: представлен новый мощный «немец»
Автопроизводитель BMW представил новый BMW M4 CS, автомобиль расположился между Competition и CSL. Его можно назвать двухдверным вариантом BMW M3 CS с таким же мощным двигателем.
BMW M4 CS оснащен 543-сильным рядным шестицилиндровым мотором с двойным турбонаддувом и восьмиступенчатой АКП Steptronic, передающей крутящий момент на все четыре колеса благодаря фирменной системе полного привода BMW M xDrive. С такой установкой машина разгоняется от 0 до 60 миль в час (0-97 км/ч) за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 188 миль в час (303 км/ч).
BMW M4 CS почти на 20 кг легче по сравнению с BMW M4 Competition благодаря использованию деталей из армированного углеволокна. Из него сделаны капот, передний сплиттер, задний диффузор и прочие элементы внутренней отделки.
BMW M4 CS получил легкосплавные диски черного или золотого цвета размером 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади, большую безрамочную решетку радиатора и эксклюзивный черный салон из кожи и алькантары с красными акцентами и вставками из углеволокна.
Производство новинки начнут в июле, а в продажу она поступит позднее в 2024 году. Цены начинаются с 124 675 долларов или около 11,4 млн рублей по текущему курсу.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж России.
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Источник: Motor1.com