543 л.с., 302 км/ч, полный привод: представлен новый мощный «немец»

Состоялась презентация нового спортивного купе BMW M4 CS

Автопроизводитель BMW представил новый BMW M4 CS, автомобиль расположился между Competition и CSL. Его можно назвать двухдверным вариантом BMW M3 CS с таким же мощным двигателем.

BMW M4 CS

BMW M4 CS оснащен 543-сильным рядным шестицилиндровым мотором с двойным турбонаддувом и восьмиступенчатой АКП Steptronic, передающей крутящий момент на все четыре колеса благодаря фирменной системе полного привода BMW M xDrive. С такой установкой машина разгоняется от 0 до 60 миль в час (0-97 км/ч) за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 188 миль в час (303 км/ч).

BMW M4 CS

BMW M4 CS почти на 20 кг легче по сравнению с BMW M4 Competition благодаря использованию деталей из армированного углеволокна. Из него сделаны капот, передний сплиттер, задний диффузор и прочие элементы внутренней отделки.

BMW M4 CS получил легкосплавные диски черного или золотого цвета размером 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади, большую безрамочную решетку радиатора и эксклюзивный черный салон из кожи и алькантары с красными акцентами и вставками из углеволокна.

BMW M4 CS

Производство новинки начнут в июле, а в продажу она поступит позднее в 2024 году. Цены начинаются с 124 675 долларов или около 11,4 млн рублей по текущему курсу.

BMW M4 CS

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж России.

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Источник: Motor1.com