Для скоростных туннелей Маска нужны особые колеса

Для проезда по скоростным подземным туннелям Илона Маска подойдет не каждый автомобиль.

Во время церемонии открытия первого скоростного подземного туннеля, проходящего под Лос-Анджелесом (США), американский миллиардер Илон Маск рассказал, что для проезда по нему автомобилям понадобятся четыре дополнительных колеса.

Дополнительные колеса устанавливаются по бокам автомобиля и, упираясь в стены, удерживают машину на траектории. Как рассказал господин Маск, такими выдвижными колесами могут оснащаться не только автомобили марки Tesla, но и любые другие электромобили. Машины с двигателями внутреннего сгорания и без автопилотов в туннели допускаться не будут. Это обусловлено безопасностью движения, уровень которой из-за человеческого фактора обязательно снизится, и системой вентиляции туннелей.

Передвигаться по туннелю, строительство которого обошлось в 10 млн долларов, можно со скоростью более 240 км/ч, а для пешеходов и велосипедистов будут доступны беспилотные такси, которыми смогут воспользоваться все желающие. Со временем под Лос-Анджелесом и на Восточном побережье континента появятся целые сети скоростных туннелей.

Недавно Илона Маска выгнали из собственной компании за неудачное сообщение в Twitter.

С нашим тест-драйвом электромобиля Tesla Model 3 можно ознакомиться здесь.

Фото: Twitter