Изгнание Маска из Теслы. Все из-за неудачного твита

С требованием о запрете занимать руководящие посты в публичных компаниях в суд обратился не кто-нибудь, а Комиссия по ценным бумагам США. Она считает заявления руководителей компаний в соцсетях официальными объявлениями, такими же, если бы компания выпустила официальный пресс-релиз или заявление для инвесторов.

Поводом для иска стал августовский твит Маска, в котором он написал, что Tesla готова к обратному выкупу акций, в случае если их цена достигнет 420 долларов за штуку. Потратить на это пришлось бы 82 миллиарда долларов, но Маск заверил, что имеет твердые договоренности с неназванным инвестором. Позднее выяснилось, что никаких договоренностей нет, а Саудовский суверенный фонд буквально за несколько минут до твита (и, соответственно, скачка стоимости акций Tesla вверх) купил акций производителя электромобилей на 10 миллиардов долларов.

Позднее Маск начал оправдываться (в том же твиттере), утверждая, что ему казалось, что он обо всем договорился, но вот такая оказия вышла. Причем, он говорит, что даже не пытался ввести инвесторов в заблуждение.

SEC через суд требует запретить Маску занимать исполнительные посты или места в советах директоров в публичных компаниях. Tesla является именно такой: практически с самого начала существования ее акции торгуются на бирже. За счет заявлений Маска и его обещаний по капитализации Tesla входит в тройку ведущих автопроизводителей в Северной Америке. А вот SpaceX, которую также возглавляет Маск, компания непубличная, и там его посту руководителя ничто не угрожает.

В иске Комиссии по ценным бумагам США говорится, что Маск знал или пренебрег знанием о том, что его заявления были ложными или вводящими в заблуждение. В действительности топ-менеджер не вел никаких переговоров и тем более не имел подтвержденных ключевых условий сделки.

В SEC не хотели биржевых потрясений, потому опубликовали свой иск уже после закрытия торгов на Нью-Йоркской бирже. На внебиржевом рынке акции Tesla тут же просели на 13,5%, но к утру по московскому времени падение составило 11,9%.

В последние месяцы Илон Маск допускает все больше резких высказываний в твиттере. Свое поведение он объясняет тем, что фактически живет на заводе Теслы для того, чтобы вывести объемы продаж седана Model 3 на запланированные. Впрочем, пока ему это не особо удается. Хотя в августе продажи всех моделей Tesla в США побили по объемам продажи Audi, BMW и Mercedes-Benz вместе взятых.

Вскоре у Tesla Model S появится конкурент от Porsche — немцы готовят роскошный электромобиль.

Из-за нехватки мощностей летом седаны Tesla Model 3 начали собирать вручную под тентом рядом с основным корпусом завода.

Фото: AP/ТАСС