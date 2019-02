Маск ответил на вопрос, который ему так часто задают русские

Дождались: знаменитый американский бизнесмен наконец ответил на вопрос «Как тебе такое, Илон Маск?». Причем по-русски.

В комментариях к одному из видеороликов, размещенных в социальной сети и сопровождавшийся хэштегом And how do you like this, @elonmusk? (Как тебе такое, Илон Маск?), известный бизнесмен из США наконец-то дал свой ответ.

Внимание Илона привлекло видео, размещенное телеканалом НТВ в Твиттере, на котором ставропольский парень едет на автомобиле ВАЗ-2106 задним ходом по дороге общего пользования, причем достаточно быстро и в левом ряду. Оказалось, что хозяин машины, забавы ради, переставил двигатель автомобиля в багажник, перевернул руль и поменял переднюю и заднюю подвески местами так, чтобы окружающим казалось, словно автомобиль едет задним ходом. При этом водитель сидит лицом по направлению движения и не испытывает никакого дискомфорта во время управления переоборудованным вопреки законодательству автомобилем.

Посмотрев на подобный креатив российского умельца, американский бизнесмен, миллионер и глава всемирно известных компаний, которому покорился даже космос, не выдержал и дал ответ на мучающий россиян вопрос, как ему такое:

«хаха офигенно», — поддержал Илон Маск юного умельца в его стремлении «поугарать».

Оказалось, что Илон Маск не лишен чувства юмора, не обидчив и даже находит время для просмотра мемов и видео, в которых россияне упоминают его имя, ставшее в нашей стране неким подобием присказки, оттеняющей разницу уровня развития мирных технологий.

Следует упомянуть, что в отношении владельца ВАЗ-2106 сотрудниками ГИБДД было составлено три административных протокола, а регистрация его автомобиля была аннулирована.

