«Роснано» станет акционером Tesla. Как тебе такое, Илон Маск?

Российская компания может обменять принадлежащие ей акции Maxwell на ценные бумаги американского производителя электромобилей.

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Такая ситуация может возникнуть в случае, если Tesla приобретет Maxwell, небольшой пакет акций которой принадлежит российской компании. Впрочем, о каком-либо влиянии на деятельность производителя электромобилей или получение технологий речи не идет — «Роснано» владеет слишком маленьким пакетом акций Maxwell, для того чтобы диктовать Маску и Тесле свои условия.

Акции Maxwell «Роснано» приобрела в 2017 году, размер портфельной инвестиции составил всего 0,2% от общего капитала. На момент объявления о слиянии Maxwell с Теслой пакет акций первой, принадлежащий российской компании, составляет примерно 7 тыс. акций. Эти ценные бумаги «Роснано» планировала реализовать на открытом рынке, но не исключает возможности обмена их на акции Tesla.

«У „Роснано“ есть очень небольшой пакет акций в Maxwell, и если Tesla приобретет ее, то российская компания может стать миноритарием компании Илона Маска», — заявил источник агентства ТАСС на рынке.

Компания Maxwell более пятидесяти лет производит аккумуляторы и суперконденсаторы для различных областей промышленности. В Tesla надеются, что покупка компании ускорит разработку и производство батарей для электромобилей собственного производства. Сегодня во все три модели Tesla устанавливаются аккумуляторы японской Panasonic.

В Tesla уже третий квартал фиксируют рекордный рост выручки, но компания по-прежнему остается убыточной. При этом Илон Маск, который остается крупнейшим акционером компании, говорит о том, что Тесле нужно еще около 1,5 млрд долларов для успешного запуска производства Model 3 в Китае.

В октябре прошлого года Маск был вынужден покинуть пост председателя правления Tesla. Все из-за неудачных твитов.

Но бизнесмен не унывает и не оставляет надежды построить подземные тоннели для электромобилей.

Фото: Christophe Gateau/DPA/ТАСС