Асфальт не нужен: теперь у направлений появится ГОСТ

Ледовые переправы, а также зимники, получат инструкции по устройству и эксплуатации.

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Проект нового ГОСТа подготовил РосдорНИИ по заказу Федерального дорожного агентства. Он касается ледовых переправ и автозимников. Это исключительно зимние дороги, которые наводятся с наступлением морозов.

Документ не только содержит в себе информацию, как строить и обслуживать зимние дороги (например, покрывать мхом, пенопластом или опилками), но и определяет ряд понятий, таких как ледостав, полынья, промоина, снегоперенос, топь, марь, перекат и так далее.

Зимники получают даже биение на классы и виды, пишет «Коммерсантъ», что будет зависеть от их пропускной способности и влиять на ограничение максимально допустимой скорости и массы проезжающих автомобилей.

Зимники активно используются на Крайнем Севере и Дальнем Востоке ввиду отсутствия альтернативных дорог. Общая протяженность автозимников достигает 22 тыс. км. Например, 836 км трассы А-331 — зимник, и до сих пор никаких норм в отношении них не существует.

Теперь сам зимник получил определение. Это «сезонная автодорога с проезжей частью, построенной изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, или проложенная по замерзшему льду рек и озер». Устанавливаются также ширина и полосность зимников: 6–8 метров и минимум две полосы движения.

ГОСТ регламентирует и выбор мест ледовых переправ. Наводиться они будут там, где толщина льда окажется максимальной. По льду толщиной 18 см сможет передвигаться гусеничный транспорт массой не более 4 тонн. При этом температура воздуха должна быть не выше минус 10 градусов. Колесные транспортные средства массой до 60 тонн смогут ездить по 100-сантиметровому льду при температуре не выше —5 градусов. По льду толщиной 194 см смогут переправляться уже 100-тонные автомобили. Для ледовых переправ через соленые воды ГОСТ предусматривает снижение нагрузок на 20%. Кроме того, ледовые переправы должны будут иметь шлагбаумы и освещаемые въезды-съезды, скорость ограничится на отметке 20 км/ч, а обгоны и остановки будут запрещены.

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