25 городов оценили по качеству дорог и тротуаров — журнал За рулем

25 городов оценили по качеству дорог и тротуаров

В опросах приняли участие три тысячи человек, среди которых были не только автомобилисты.

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Рейтинг городов РФ по качеству дорог был составлен по результатам опросов местных жителей, которые проводились в июне этого года независимым агентством Zoom Market. Респондентам задавались три вопроса, что помогло оценить не только имеющееся состояние дорог, но и узнать, как горожанами оценивается уход за дорогами и какие они видят перспективы.

Вопросы были следующими: «Как вы оцениваете дороги в вашем городе?», «За последние три года состояние дорог улучшилось?» и «По вашему мнению, стоит ожидать улучшения дорог в будущем?».

Проанализировав ответы, специалисты составили рейтинг качества дорог 25 городов, в которых проводились опросы. Как уточнил коммерческий директор агентства Андрей Штыров, в опросе принимали участие не только автомобилисты, но и люди, не имеющие автомобилей (56% респондентов). Таким образом, можно считать, что опрос дает наиболее полную картину, так как пешеходы дают свою объективную оценку тротуаров, переходов и других дорожных и придорожных объектов. Выяснилось, что самые плохие дороги — в Челябинске, Махачкале и Омске, а хорошие — в Москве, Краснодаре и Казани.

Потребительский рейтинг городов России с самыми плохими дорогами 2019

Место

Город

1

Челябинск

2

Махачкала

3

Омск

4

Саратов

5

Брянск

6

Пермь

7

Иваново

8

Уфа

9

Симферополь

10

Воронеж

11

Саранск

12

Красноярск

13

Чебоксары

14

Волгоград

15

Екатеринбург

16

Владивосток

17

Нижний Новгород

18

Новосибирск

19

Пенза

20

Самара

21

Санкт-Петербург

22

Томск

23

Казань

24

Краснодар

25

Москва

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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