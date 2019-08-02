25 городов оценили по качеству дорог и тротуаров

В опросах приняли участие три тысячи человек, среди которых были не только автомобилисты.

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Рейтинг городов РФ по качеству дорог был составлен по результатам опросов местных жителей, которые проводились в июне этого года независимым агентством Zoom Market. Респондентам задавались три вопроса, что помогло оценить не только имеющееся состояние дорог, но и узнать, как горожанами оценивается уход за дорогами и какие они видят перспективы.

Вопросы были следующими: «Как вы оцениваете дороги в вашем городе?», «За последние три года состояние дорог улучшилось?» и «По вашему мнению, стоит ожидать улучшения дорог в будущем?».

Проанализировав ответы, специалисты составили рейтинг качества дорог 25 городов, в которых проводились опросы. Как уточнил коммерческий директор агентства Андрей Штыров, в опросе принимали участие не только автомобилисты, но и люди, не имеющие автомобилей (56% респондентов). Таким образом, можно считать, что опрос дает наиболее полную картину, так как пешеходы дают свою объективную оценку тротуаров, переходов и других дорожных и придорожных объектов. Выяснилось, что самые плохие дороги — в Челябинске, Махачкале и Омске, а хорошие — в Москве, Краснодаре и Казани.

Потребительский рейтинг городов России с самыми плохими дорогами 2019

Место Город 1 Челябинск 2 Махачкала 3 Омск 4 Саратов 5 Брянск 6 Пермь 7 Иваново 8 Уфа 9 Симферополь 10 Воронеж 11 Саранск 12 Красноярск 13 Чебоксары 14 Волгоград 15 Екатеринбург 16 Владивосток 17 Нижний Новгород 18 Новосибирск 19 Пенза 20 Самара 21 Санкт-Петербург 22 Томск 23 Казань 24 Краснодар 25 Москва

В России появится ГОСТ на дороги из снега и льда.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС