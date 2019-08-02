Новинками станут электрокары для среднего класса.

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Появилась информация о новом электромобильном бренде под названием Монарх (Monarch). Узнать о новом проекте можно, посмотрев видео на 49 минут чуть ниже, мы же расскажем главное.

Разработчики решили, что в России отсутствуют отечественные электромобили в ценовой нише от 1 млн до 17 млн рублей. До миллиона — это электрокары Lada, а 17 млн рублей просят за премиальные Аурусы.

Между тем, 90% всех мировых автопроизводителей работают над моделями электрокаров в своей линейке. Таким образом, Россия от новых веяний явно отстает.

Планы заявлены амбициозные. Создать две платформы: J — компактную Джуниор (Junior) и L — удлиненную Ладж (Large). В младшем классе заявлены компактный кроссовер, лифтбек и среднеразмерный кроссовер, в L — премиум-седан и люксовый внедорожник.

Силовая установка — синхронизированные двигатели мощностью 50/75 кВт, установленные на каждой оси. Мощность транспортных средств может варьироваться от 135 до 815 л.с. Будет предусмотрена зарядки машины от розетки, а также можно будет заменить разряженные батареи целиком на специальном пункте. Причем делается это как-то очень легко, через порог (что бы это ни значило), подробности не уточняются. Автомобили можно также собрать «под себя» — как конструктор; предусмотрены как передний и задний, так и полный приводы.

Монархи планируется продавать во всем мире, особенно интересен для разработчиков Китай. Только 20% инновационных машин останутся внутри страны, а 80% отправятся на экспорт. Заявляется, что самый простой автомобиль новой марки будет стоить 1 800 000 рублей, топовый — 4 900 000.

Параллельно компания заявляет о создании сети зарядных станций, где можно будет не только подзарядить электромобили, но и, при желании, заменить батареи целиком.

Базируется проект в Новосибирске, батареи и электромотор по новой технологии станет производить компания «Лиотех». Там же, вполне вероятно, расположится и первая производственная площадка нового российского электромобильного бренда.

Звучит все заманчиво, только вспоминается недавняя история с ё-мобилем. Непонятно, почему вспоминается...

Видео: YouTube