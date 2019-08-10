Как вы там ездите: 65% британцев не понимают европейские знаки

Забавные (на самом деле — не очень) результаты нового исследования водителей.

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Удивительно, насколько обособленными могут быть некоторые развитые страны, чьи жители могут совершенно не разбираться в общепринятых практиках. Так, в Великобритании выяснили, что две трети водителей страны не понимают европейские дорожные знаки. В ходе исследования компанией Nextbase, выпускающей видеорегистраторы, были опрошены 2000 британских автомобилистов, 40% которых бывали в других европейских странах.

Средний показатель уровня знания водителями европейских дорожных знаков таков: только два знака из пяти были определены правильно. Так, три четверти экзаменуемых не распознали знак, обозначающий конец ограничения скорости на немецком автобане, причем многие спутали его с английским знаком ограничения скорости.

Учитывая, что права в Великобритании имеют 40 млн человек, можно говорить о том, что 18 млн не в состоянии понять иностранные дорожные знаки. При этом на отдых в континентальную Европу за рулем автомобилей выезжают около 4 млн британцев.

Около 60% опрошенных заявили, что они проехали порядка 500 км по дорогам других государств, а около четверти — свыше 800 км.

Более четверти опрошенных водителей признались, что сталкивались с проблемами во время заграничных поездок за рулем. Будучи наказанными за нарушения полицией, более трети британских водителей при этом почувствовали себя дискриминированными за то, что они являются иностранцами. Пожалуй, дело на самом деле в другом.

Скоро в обиходе появятся новые технологии, которые снизят требования к уровню подготовки водителей.

Фото: depositphotos.com