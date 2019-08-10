Возвращение «Павлика Морозова»: заложил отца за проезд на красный

Малолетний немецкий мальчуган позвонил в полицию, чтобы сообщить, что его отец неоднократно проезжал на красный сигнал светофора, и поэтому его нужно «срочно арестовать».

Возможно, став свидетелем непедагогичного поведения отца, мальчик сначала пытался протестовать — этого мы не знаем. Но в сводном отчете полиции города Унтерфранкен (Германия) от 5 августа 2019 года говорится, что на номер экстренной службы 110 позвонил ребенок, что-то прошептал и быстро бросил трубку, сообщает n-tv.de.

Услышав детский голос, дежурный тут же перезвонил по определившемуся номеру. Трубку снял уже папа, извинился за поведение сына, но дежурный потребовал соединить его с ребенком, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Взяв трубку, тот пожаловался офицеру, что его отец дважды начинал движение на красный сигнал светофора, и поэтому полиция должна немедленно заключить его под стражу.

Офицер объяснил ребенку, что звонить на номер 110 следует только в экстренных случаях. Мальчик согласился отменить вызов наряда с наручниками. Ну а для папы, скорее всего, этот случай станет очень доходчивым уроком.

А в Индии за нарушение правил парковки наказывают... слоны. И тут уж мало не покажется!



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