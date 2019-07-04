В социальных сетях набрало популярность видео, на котором стадо слонов расталкивает машины в районе Бхакракот, недалеко от тигрового заповедника Корбетт в Уттаракханде (Индия).
Офицер местного подразделения полиции Рамнагар Сингх рассказал журналистам, что автомобили принадлежали туристам, которые небрежно и без разрешения припарковались в лесной зоне. А между тем этот «коридор» уже давно облюбовали слоны, которые ходят одними и теми же тропами. Неправильно припаркованные автомобили возмутили животных. Офицер, кстати, на стороне слонов, он считает, что туристы должны понимать, что вторглись на территорию дикой природы, поэтому должны сами следить за своей безопасностью.
На видео несколько слонов с остервенением расталкивают машины, чтобы остальная группа могла беспрепятственно перейти через дорогу. Хотя это и кажется избыточным, слоны бы и так прошли, места там достаточно, но, видимо, припаркованные машины нарушили «внутренние ПДД» животных.
Расчистив дорогу, почти дюжина слонов спокойно продолжила свой путь.
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Видео: YouTube
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