Заброшенным постам ДПС нашли применение

Их собираются переоборудовать в пункты отдыха для водителей.

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МВД ищет способы разрешения ситуация с нехваткой специальных стоянок для транспортных средств, перевозящих опасные грузы, и автомобилей в целом, рассказал заместитель начальника ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения Олег Понарьин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ведомство предложило Росавтодору создать на базе старых стационарных постов ДПС некие функциональные зоны, где бы водители могли получить помощь, остановиться и отдохнуть. Сейчас таких площадок явно не хватает, а между тем водителям грузовиков и автобусов ограничили время непрерывного нахождения за рулем.

Понарьин уже обсуждал вопрос организации площадок для отдыха водителей с бизнесом и получил предварительное согласие на инвестирование в создание многофункциональных зон. Остается лишь решить вопросы с выделением земли и энергоресурсов.

Если все сложится, многофункциональных зон и площадок для отдыха водителей станет значительно больше.

Скоро все автомобили такси оборудуют системой ГЛОНАСС, которая будет наблюдать за таксистами. Таким образом, водителям не позволят работать сверх нормы.



Фото: mib55.livejournal.com