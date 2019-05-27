Таксистов заставят работать меньше. С помощью ГЛОНАСС

С помощью системы ГЛОНАСС, которой вскоре оборудуют все автомобили такси, будут вести наблюдение за таксистами. Таким образом, водителю не позволят работать сверх нормы. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Этим положением дополнят принятый в первом чтении законопроект об агрегаторах такси. Ко второму чтению документ сильно доработали.
У каждого водителя появится персональная карта, фиксирующая его работу за рулем. Москвичев рассказал, что маршрут машины такси станут контролировать с помощью ГЛОНАСС от пункта А до пункта Б. Каждый оператор будет отправлять в единую систему месячный режим труда и отдыха своих водителей. Как только он выработает норму часов, то продолжить работу не сможет. Персональная карточка будет одна, и бегать от одного перевозчика к другому с разными карточками не получится. Похожим образом сейчас фиксируется работа водителя в городском пассажирском транспорте.
- В Чечне начала работать специальная служба такси — она обслуживает дам, и за рулем автомобиля также женщины.
- Пока суть да дело, несколько операторов такси тестируют систему обмена данными о совокупном времени работы водителей.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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