В Чеченской республике заработала специальная служба такси — она обслуживает дам и за рулем авто также женщины.

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Это женское такси, называется «Мехкари», в переводе с чеченского — «девушки» — сообщила агентству РИА Новости руководитель новой службы Мадина Цакаева.

Для удобства пользовательниц разработано и соответствующее приложение «Мехкари», в котором можно выбрать опцию «Детское кресло» или «Встреча в аэропорту с табличкой».

Пока машин всего пять, это автомобили Hyundai Solaris белого цвета с фиолетовыми полосками-шашечками, чтобы их сразу можно было отличить от «мужского» такси. Если заявок будет много, парк таких машин увеличат до 20. Однако клиенты строго ограничены по половому признаку — заявки от мужчин операторам принимать запрещено.

Необходимость создания специальной службы перевозки для женщин объясняют нормами религии и менталитета, которые не позволяют женщинам передвигаться с посторонними мужчинами в одном автомобиле. И это в стране было настоящей проблемой, которую позволит решить новый сервис. Услуга появилась не на пустом месте, рынок тщательно изучили и заказов уже с первых дней поступает много.

Особые требования предъявляют здесь к водителям: они проходят строгий отбор, а тестируют их навыки управления автомобилем специалисты ДОСААФ. Ограничений по возрасту нет, главное — опыт вождения и стрессоустойчивость. Ну а желающих устроиться на такую работу немало, звонят даже мужчины с просьбой трудоустроить их жен.

Кредит на создание женского такси выделил арабский инвестиционный фонд имени шейха Зайеда.

Ну а в России тем временем мечтают, чтобы за рулем такси вдруг оказался Дима Билан, Егор Крид, Ольга Бузова, Кипелов и Филипп Киркоров.

Что чаще всего забывали пассажиры такси в новогодние праздники, вы узнаете из этого исследования.



Фото: instagram.com/mehcari.ru