Наш новый автомобиль для такси и каршеринга. Без багажника

Премьера электромобиля от «Калашникова» состоялась на Международном евразийском форуме «Такси».

Новая разработка ОВУМ Группы компаний «Калашников», получившая индекс UV-4, предназначена для работы в такси, для чего его оснастили 4-местным салоном, но забыли сделать багажный отсек для перевозки, например чемоданов.

Как отмечают разработчики, электромобиль имеет плавный ход и низкий уровень пожаро- и взрывоопасности в случае ДТП. Кроме того, техобслуживание автомобиля сведено к минимуму, что делает его использование недорогим. В компании говорят о том, что данную версию можно использовать на предприятиях с большими территориями, а также в сфере каршеринга.

Мощность автомобиля составляет 68 л.с., а максимальная скорость — 80 км/ч. При этом запас хода может достигать 150 км. Весит ОВУМ UV-4 всего 650 кг и отличается компактными размерами. Длина электромобиля равна 3,4 м, ширина — 1,5 м, а высота —1,7 м.

В оснащение электромобиля входят климатическая система с кондиционером, аккумулятор повышенной емкости, регулируемая подвеска и улучшенная по сравнению с предыдущим поколением тормозная система.

Поступит ли новая разработка в продажу — пока неизвестно. Не сообщается и о примерной стоимости автомобиля.

Другой интересной гражданской разработкой стал электрический мотоцикл.

Фото: Группа компаний «Калашников»