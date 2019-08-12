В Москве взорвался электрокар Tesla: новые подробности

В субботу на 42-м километре МКАД электромобиль Алексея Третьякова врезался в припаркованную Газель и загорелся. В его машине находились еще двое несовершеннолетних детей.

За рулем Теслы Model 3 находился генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. Сейчас он в больнице, но уже оправился от случившегося и даже дает интервью. Как он отметил, последствия аварии оказались «не худшими» — у него перелом ноги, а дети — 9 и 10 лет — отделались легкими ушибами.

По словам владельца машины, его электромобиль Тесла двигался по левой полосе и на полной скорости врезался левым боком в припаркованную Газель. Во время аварии в машине была активирована функция ассистента водителя (это не полноценный автопилот!), которая требует участия человека. Мужчина признался, что на секунду отвлекся на детей, что-то им сказал, и в это мгновение и произошла авария — устройство не смогло распознать препятствие на дороге.

В результате ДТП электрокар загорелся, но мужчине и его детям удалось выбраться через заднюю дверь, так как передняя оказалась заблокирована. После этого машина взорвалась.

Эксперты отмечают, что возгорания типичны для электромобилей, не важно — Тесла это или другая марка. Аккумуляторы не выносят перегрева, это часто приводит не только к возгоранию, но и к взрыву.