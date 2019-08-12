Дорога Ярославль — Шопша, сдача которой ярко освещалась региональными властями, преподнесла водителю неприятный сюрприз.

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Ярославец Максим Малкин прокатился по полностью (по заверению чиновников) восстановленному участку дороги, Гагарина — а/д Ярославль — Шопша, и его удивлению не было предела, когда дорога закончилась точно перед знаком Ярославль, и далее на протяжении километра начался ад, до начала улицы Гагарина. Фото дороги он опубликовал в паблике «АВТОПОРТАЛ76.РУ» ВКонтакте.

Активист портала отмечает, что недавно региональные власти отчитались, что этот участок сделан и принят. Автовладелец задает вопрос: как так получилось, что кусок этой дороги не сделан и что это за отношение к людям?

«Пишу этот текст и даже в голове не укладывается — как возможен такой идиотизм среди цивилизованного общества... если действительно невосстановленный участок не планируется ремонтировать, при таком раскладе, всю дорожную структуру нужно гнать поганой метлой со своих мест, ибо городу нужны умные светлые головы, а не бездельники-разгильдяи!» — возмущается мужчина.

Местные СМИ пишут, что так вышло из-за того, что участок до границы города ремонтируется за счет областного бюджета, а дальше дорогу должен был латать город, но согласования между этими двумя структурами почему-то нет. Впрочем, кажется, фото, разлетевшееся по соцсетям, на чиновников подействовало. Заммэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев отчитался, что на данный участок дороги составлена сметная стоимость, она прошла экспертизу, и скоро начнут искать подрядчика. В текущем году данный участок дороги обещают отремонтировать, только ярославцы в это не очень верят.

При ремонте дорог сейчас применяются различные технологии, одна из них — технология холодного ресайклинга, когда старый асфальт используют при ремонте как компонент нового.



Фото: ВКонтакте

