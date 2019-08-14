Jaguar начинает кампанию по изменению официального определения слова «auto» в Оксфордском словаре английского языка (OED).

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Стремление к всеобщей электромобилизации диктует новые правила. В компании Jaguar задумались, может ли считаться полностью электрический Jaguar I-Pace автомобилем? Читаем в классическом Оксфордском словаре (Oxford English Dictionary (OED): «Автомобиль — это дорожное транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания для перевозки водителя и небольшого количества пассажиров». Ну а какой, скажите на милость, ДВС в электромобиле?

Чтобы обновить устаревшее определение как можно скорее, Jaguar подал официальную заявку на OxfordDictionaries.com. В нем выражено желание расширить определение «автомобиль», включив в него транспортные средства с альтернативными силовыми установками, включая электротягу.

В то время как редакторы рассматривают запрос Jaguar, производитель призывает автомобильных ценителей и энтузиастов поддержать кампанию. В Твиттере, Фейсбуке и Инстаграм можно отправить свои предложения по переосмыслению понятия «автомобиль» с хэштегом #RedefineTheCar.

Справка

Оксфордский словарь английского языка (OED) является авторитетным справочным изданием на английском языке и объясняет значение, историю и произношение 600 тысяч старых и новых терминов англоязычного мира.

Недавно немецкие ученые предложили энергию для электромобилей брать от… ДВС!

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