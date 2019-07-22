А давайте энергию для электромобилей брать от… ДВС!

Идея немецких инженеров — иллюстрация принципа «от чего ушли, к тому и пришли…»

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Но ведь ДВС это же страшно неэкологично, твердят экологи. Им приготовлен новый ответ: «питаться» двигатели будут не бензином, а метанолом, а это ведь совсем другое дело!

Для установки обычной станции ​​быстрой зарядки надо приложить много усилий — чтобы электричество могло поступать в больших количествах и с высокой зарядной мощностью в аккумуляторы электромобилей, должны быть проложены мощные кабели, а это удовольствие не из дешевых.

Берлинский стартап ME Energy разработал станцию ​​быстрой зарядки, на которой электричество вырабатывается прямо на месте с помощью двигателя внутреннего сгорания, работающего на биометаноле, который производят не из нефти, а из органических отходов или растений. В этом случае СО 2 , поглощенный растениями, из которых и получился метанол, просто возвращается в атмосферу, новый при этом не добавляется. Плюс таких зарядных станций в том, что они будут автономными и независимыми от электросети.

Опытный образец компании заряжает батарею с помощью быстрого зарядного устройства, которое вырабатывает электроэнергию, сжигая метанол. Полученная энергия приводит в движение генератор, а тот, в свою очередь, генерирует электричество.

Родилась идея не на пустом месте — дело в том, что основатели ME Energy Александр Золь и Хольгер-Инес Адлер ранее работали в Bosch и Daimler соответственно, изначально планировали и разрабатывали свою технологию в качестве двигателя для электромобиля. Когда стало ясно, что это будет слишком дорого для использования в транспортных средствах, им пришла в голову идея создания автономной зарядной станции.

Станция быстрой зарядки на метаноле на 150 000 евро дешевле, чем обычная электрозарядная станция. С 1500-литровым баком для метанола и предусмотренной мощностью зарядки 150 кВт автономная зарядная станция обойдется не более чем в 80 000 евро.

К концу 2020 года ME Energy грозится подготовить свою станцию ​​быстрой зарядки к серийному производству. Вроде бы все замечательно, провода тянуть не надо, выходит колоссальная экономия денег, но возникает маленький вопрос: если ДВС на метаноле так экологически чист, то почему его сразу не поставить всем под капот?

Все больше стран назначают дату, после которой полностью запретят использование бензиновых и дизельных автомобилей.

Еще в 2014 году Госдума приняла поправки, позволяющие использовать на транспорте в России не только бензин, природный газ, электричество, но и альтернативные виды энергии, такие как биодизель, биоэтанол и источники кинетической энергии.

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