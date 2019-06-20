Как в разных странах видят электрическое будущее

Все больше стран назначают дату, после которой полностью запретят использование бензиновых и дизельных автомобилей. В остальных странах двигателям внутреннего сгорания разрешат доживать последние годы.

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Во многих странах западного мира бензиновые и дизельные двигатели скоро полностью окажутся под запретом. Последней к таким категоричным странам присоединилась Ирландия, где правительство решило после 2030 года полностью запретить использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания — дизельными и бензиновыми.

Недавно и в Лос-Анджелесе было объявлено о новом «зеленом курсе». Для города с четырьмя миллионами жителей ужесточение выглядит довольно радикальным: к 2025 году, то есть через шесть лет, 25% автомобилей в Лос-Анджелесе должны быть полностью электрическими, а в 2050 году на дороги допустят только электромобили. Гораздо раньше «строгости» коснутся общественного транспорта: с 2028 года такси и местные школьные автобусы будут только на электричестве, а с 2035 года весь транспорт для доставки чего бы то ни было в городе должен быть с нулевыми выбросами.

Планы Великобритании — достичь нулевых выбросов CO 2 к 2050 году, и уже с 2040 года продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей в стране будут запрещены. Хотя этим уже недоволен «Комитет по изменению климата» правительства Великобритании, и в начале мая 2019 потребовал перенести крайний срок на 2030 год.

В Шотландии запрет на продажу новых машин с двигателями внутреннего сгорания будет действовать с 2032 года. Разрешены будут только чистые электромобили (BEV) и подзаряжаемые гибриды (PHEV).

В Амстердаме с 2030 года полностью запретят бензиновые и дизельные машины, также это коснется мотоциклов и мотороллеров. Согласно «Плану действий по чистому воздуху», уже в 2025 году на автостраде Ring A10 будет действовать запрет на такси, автобусы, микроавтобусы и мотороллеры с двигателями внутреннего сгорания. В целом же в Нидерландах с 2030 года не разрешат лишь продавать и покупать новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Такая же схема будет действовать в Париже — с 2030 года, это при том, что в остальной Франции с 2040 года лишь запретят продавать и покупать такие автомобили. То есть уже имеющимся разрешат дотянуть свой век.



Даже если сегодня кажется, что до 2030 года еще далеко, уже в ближайшем будущем автомобилисты ощутят сопутствующие изменения. Автомобильная индустрия «мыслит» десятилетиями, поэтому с появлением очередной модели с обычным жизненным циклом от восьми до десяти лет уже полным ходом идет разработка следующего ее поколения. Поэтому теперь автопроизводителям придется поломать голову, как, с одной стороны, вписаться в грядущие нормы, а с другой — угодить запросам во многом консервативной и не желающей пересаживаться на электромобили публики.