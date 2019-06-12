У пожарных команд европейских стран появилась еще одна проблема — электромобили, у которых загорелся аккумулятор, практически невозможно потушить. Но выход все же есть!

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Как же с гарантией потушить электромобиль? Его можно опустить в контейнер с водой и подержать там сутки... Больше он не вспыхнет, но, понятно, что такая машина восстановлению, увы, не подлежит.

В исправном аккумуляторе электроды разделены сепараторами, но литий имеет склонность со временем разрастаться «иголочками» (дендритами), которые прокалывают сепараторы и вызывают короткое замыкание внутри батареи. А дальше — резкий нагрев этим током и начало самоподдерживающейся химической реакции. Если процесс пошел, электромобиль уже ничем не потушить: как правило, он сгорает дотла.

Например, 5 июня в Дортмунде электромобиль самопроизвольно возгорелся на рассвете, и никакие попытки его потушить не сработали. В конце концов пожарные пригнали самосвал, наполнили его водой и с помощью крана опустили в ковш машину — только тогда горение удалось остановить.

Пожарный инспектор Ландека объяснил журналистам: «Проблема с этими литий-ионными батареями хорошо известна. Различные элементы батареи воспламеняются друг от друга, это похоже на эффект домино».

Пару месяцев назад электромобиль Tesla S загорелся на подземной автостоянке в Шанхае (Китай). К счастью, обошлось без жертв.

Специалисты говорят, что в связи с тем, что через несколько лет в Европе миллионы электромобилей будут парковать в подземных гаражах, возникает резонный вопрос: насколько эти машины безопасны на самом деле?

Если электромобиль уже возгорелся, погасить пламя будет практически невозможно, скорее стоит задача, чтобы машина сгорела под контролем пожарных и огонь не распространился на другие объекты. Поэтому проще всего окунуть автомобиль в ванну с водой, это даст 100%-ную гарантию. Сама батарея даже там может догорать, но пламени уже не будет, и, в принципе, может уцелеть интерьер, если вовремя погрузить машину в воду. Главное, что там процесс разрушения безопасен для окружающих — нет опасности искр, выделения вредных веществ в воздух, ожогов и отравлений пожарных и т.п.

В России электромобили есть даже у «Почты России».

Видео взрыва электромобиля Tesla на парковке в Китае можно найти тут.



Фото: пожарная служба Ландека