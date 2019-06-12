Как же с гарантией потушить электромобиль? Его можно опустить в контейнер с водой и подержать там сутки... Больше он не вспыхнет, но, понятно, что такая машина восстановлению, увы, не подлежит.
В исправном аккумуляторе электроды разделены сепараторами, но литий имеет склонность со временем разрастаться «иголочками» (дендритами), которые прокалывают сепараторы и вызывают короткое замыкание внутри батареи. А дальше — резкий нагрев этим током и начало самоподдерживающейся химической реакции. Если процесс пошел, электромобиль уже ничем не потушить: как правило, он сгорает дотла.
Например, 5 июня в Дортмунде электромобиль самопроизвольно возгорелся на рассвете, и никакие попытки его потушить не сработали. В конце концов пожарные пригнали самосвал, наполнили его водой и с помощью крана опустили в ковш машину — только тогда горение удалось остановить.
Пожарный инспектор Ландека объяснил журналистам: «Проблема с этими литий-ионными батареями хорошо известна. Различные элементы батареи воспламеняются друг от друга, это похоже на эффект домино».
Пару месяцев назад электромобиль Tesla S загорелся на подземной автостоянке в Шанхае (Китай). К счастью, обошлось без жертв.
Специалисты говорят, что в связи с тем, что через несколько лет в Европе миллионы электромобилей будут парковать в подземных гаражах, возникает резонный вопрос: насколько эти машины безопасны на самом деле?
Если электромобиль уже возгорелся, погасить пламя будет практически невозможно, скорее стоит задача, чтобы машина сгорела под контролем пожарных и огонь не распространился на другие объекты. Поэтому проще всего окунуть автомобиль в ванну с водой, это даст 100%-ную гарантию. Сама батарея даже там может догорать, но пламени уже не будет, и, в принципе, может уцелеть интерьер, если вовремя погрузить машину в воду. Главное, что там процесс разрушения безопасен для окружающих — нет опасности искр, выделения вредных веществ в воздух, ожогов и отравлений пожарных и т.п.
- В России электромобили есть даже у «Почты России».
- Видео взрыва электромобиля Tesla на парковке в Китае можно найти тут.
Фото: пожарная служба Ландека
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