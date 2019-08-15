Камеры вдоль дорог расставят по-новому

Работоспособность установленных на автомобилях устройств вызова экстренных оперативных служб сейчас никто не проверяет, но в скором времени автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков обяжут это делать.
Тонировать ветровое стекло и стекла передних дверей в России запрещено. Нарушающих, однако, на дороге хватает. Все дело в неэффективности наказания. И тогда в отдельно взятом областном ГИБДД приравняли неправильную тонировку к изменениям в конструкции транспортного средства. Со всеми вытекающими.
Автоматов на российском рынке становится все больше. На их долю приходится 58,5% от общего числа проданных машин. Производители считают, что управлять автомобилем, отвлекаясь на ручное переключение передач, — это уже прошлый век. Так ли это? Или автомобили на механике все же лучше, разбираемся в статье.