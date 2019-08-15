Камеры вдоль дорог расставят по-новому

В свежих методических рекомендациях Минтранса предусматриваются блуждающие муляжи видеокамер.

Согласно новой методике расстановки видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД, местоположение всех их без исключения должно быть обозначено. В дальнейшем, когда количество нарушений на участках с видеокамерами снижается на 80%, комплексы фиксации следует переставить на другой аварийно-опасный участок, а на его место прикрепить муляж видеокамеры с инфракрасной подсветкой, благодаря которой муляж невозможно отличить от работающего устройства.

Данные предписания будут направлены во все регионы России. Не будет им следовать только Москва, что было решено на заседании комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

«Методика в целом одобрена, но будет дорабатываться с учетом замечаний, высказанных в ходе комитета нацпроекта „Безопасные и качественные автодороги“. Документ планируется утвердить в сентябре», — приводит «Коммерсантъ» слова представителя вице-премьера Максима Акимова.

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На сегодняшний день при установке комплексов видеофиксации нарушений ПДД руководствуются ГОСТом, разработанным в 2016 году, а также регламентом МВД от 2017 года, касающимся надзора за движением. То есть устанавливают камеры на стойках и опорах, штативах, треногах и вышках, а поводом для установки служит степень аварийности участка — от трех аварий в год. В данный момент на российских дорогах работает почти 17 тыс. видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. Из них более 12 тыс. являются стационарными, а более 4 тыс. — передвижными. В первой половине этого года данные комплексы зафиксировали более 52 млн нарушений, сумма штрафов за которые составила 35 млрд рублей.

Столичные комплексы фиксации нарушений ПДД начали в тестовом режиме проверку наличия ОСАГО у автомобилей в потоке.

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