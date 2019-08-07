Началась проверка ОСАГО с помощью видеокамер — журнал За рулем

Началась проверка ОСАГО с помощью видеокамер

В Москве в тестовом режиме заработала система проверки наличия у автомобилей полисов ОСАГО — выявлено более 5 тыс. нарушителей.

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Автоматическая проверка наличия полисов ОСАГО у едущих в транспортном потоке автомобилей с помощью камер фиксации нарушений началась в Москве. Система тестируется Центром организации дорожного движения (ЦОДД), Российским союзом автостраховщиков (РСА) и ГИБДД.

На этапе тестирования штрафы не выписываются, выяснил «Коммерсантъ». Пока владельцам транспортных средств без полисов ОСАГО будут присылаться письма с рекомендациями оформить страховку. Как сообщили изданию, системой выявлено уже более 5000 автомобилей без ОСАГО.

После тестирования новой системы владельцы незастрахованных автомобилей и других транспортных средств начнут получать штрафы в размере 800 рублей. В случае ошибки системы автомобилисты могут сообщить о ней на горячую линию РСА: 8-495-641-27-85 и 8-800-200-22-75.


Запуск системы проверки наличия полисов ОСАГО у транспортных средств переносился много раз из-за сложностей взаимодействия сразу трех структур: ЦОДД, в ведении которого находятся камеры, РСА, располагающего базой застрахованных автомобилей, и ГИБДД, которая в праве выписывать штрафы за езду без ОСАГО.

Без полиса ОСАГО можно ездить не более 10 дней, а значит если транспортное средство без полиса попадет в объектив камер на одиннадцатый день, его владельцу можно смело выписывать штраф. Следует напомнить, что в скором времени наказание за повторную езду без полиса ОСАГО может ужесточиться: за данное нарушение предлагается лишать водительских прав.

Сколько продлится тестирование системы — неизвестно, поэтому невозможно сказать, когда автовладельцы начнут получать вместо рекомендательных писем ГИБДД постановления о штрафах.

Действие новой системы не ограничится только Москвой. Будучи отлаженной, она постепенно заработает на территории всей страны.

Фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС

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