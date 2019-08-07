Началась проверка ОСАГО с помощью видеокамер В Москве в тестовом режиме заработала система проверки наличия у автомобилей полисов ОСАГО — выявлено более 5 тыс. нарушителей. Первый кроссовер Genesis появится в этом году Первый кроссовер Genesis готов к осенней премьере и проходит финальные испытания на дорогах общего пользования. В очередном ДТП с автобусом пострадали 12 человек Грузовик с кран-балкой начал разворачиваться от обочины, когда в него на полном ходу въехал автобус с людьми.