Хоть что-то подешевело! ОСАГО стоит меньше (но не везде)

Стоимость полисов ОСАГО снизилась в 80 регионах и увеличилась в пяти, которые считаются убыточными.

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Реформа тарифов ОСАГО, которая началась в январе, привела к снижению стоимости страховых полисов в большинстве регионов России. Средняя стоимость ОСАГО по стране стала меньше на 5,6% и составила 5382 рубля, приводит статистику первого полугодия 2019 года Российский союз автостраховщиков (РСА).

Если учитывать только стоимость полисов транспортных средств физлиц, то ее среднее значение сократилось на 4,13%. В РСА отмечают, что цена ОСАГО стала меньше в 80-ти регионах из 85-ти. В остальных пяти регионах РФ стоимость полисов, наоборот, увеличилась.

Самое большое снижение стоимости было зарегистрировано в Магаданской области — почти на 20%, то есть на 740 рублей. На втором месте — Еврейская автономная область, где полисы стали дешевле на 15,33% или на 456 рублей. На 11,6% или на 627 рублей подешевело ОСАГО в Коми, на 10,7% или на 618 рублей — в Пермском крае. Снизилась стоимость полисов на 10,2% или на 465 рублей в Саратовской области, а в Чукотском автономном округе ОСАГО стало доступнее на 10,1% или на 376 рублей. В Москве полис ОСАГО подешевел на 713 рублей, в Московской области — на 382 рубля, а в Санкт-Петербурге — на 415 рублей.

Дороже ОСАГО стало для жителей регионов, в которых этот вид страхования считается убыточным. Речь идет о Туве (плюс 5,9% или 158 рублей), Адыгее (плюс 2,1% или 118 рублей, Карачаево-Черкесской республике (плюс 2% или 99 рублей), Северной Осетии (плюс 1,9% или 88 рублей) и Новосибирской области (плюс 0,7% или 38 рублей).

Следующими этапами реформы станут увеличение выплат пострадавшим в ДТП, исключение территориального коэффициента и коэффициента мощности транспортного средства.

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