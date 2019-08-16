Новая подстава: вас снимают скрытой камерой на обгоне

Появился новый способ использования комплексов видеофиксации нарушений: провокация обгона в неположенном месте и его съемка на камеры автомобиля.

Материалы по теме 6 признаков подставы ДПС: развод за обгон

В Сети опубликовано видео нового способа фиксации нарушений правил дорожного движения, который начали применять в Московской области.

На трассе Руза- Волоколамск, на западе Подмосковья, водитель обратил внимание на странный едущий перед ним автомобиль. Подозрительным оказалось не только его оснащение, но и поведение.

В салоне автомобиля на штативах установлены две видеокамеры, объективы которых слегка повернуты в сторону разделительной линии дороги, то есть к левому боку машины. Изображение с видеокамер передается на монитор, который видно сквозь заднее стекло автомобиля, разделенный на две части. Таким образом фиксируются обгоны и отслеживается их соответствие Правилам дорожного движения.

Возмутительным оказалось не столько оснащение неприметного автомобиля, сколько поведение его водителя. На участках дороги, где разрешен обгон, машина едет с максимально разрешенной скоростью, но стоит начаться участку, где обгон запрещен, как скорость машины с комплексом фиксации нарушений в салоне падает до необоснованной. То есть водитель провоцирует других участников на обгон и создает помехи движению, что может привести к возникновению аварийной ситуации.

Борьба с уровнем аварийности на дорогах продолжается, но методами, которые на этот уровень никак не влияют, а лишь способствуют обогащению владельцев комплексов видеофиксации нарушений.

Подставляют водителей не только на трассах во время движения, но даже в пробках. Как это делается, вы можете узнать здесь.

Фото: depositphotos.com

Видео: Youtube