Вместо трассы Москва — Казань министр предложил построить дорогу до Владимира — журнал За рулем

Вместо трассы Москва — Казань министр предложил построить дорогу до Владимира

Министерство экономического развития России и лично его глава Максим Орешкин предлагают отказаться от скоростной автомагистрали.

Похоже, что путешествие по России за рулём Lada XRAY оказало на министра экономического развития настолько серьёзное впечатление, что он выступил с достаточно необычной идеей. Максим Орешкин оказался противником строительства новой скоростной автодороги из Москвы в Казань.

Как сообщают «Ведомости», министр предложил сэкономить и за 279 млрд рублей (примерно половина от стоимости трассы Москва — Казань, проект которой оценивается в 539 млрд рублей) построить новую дорогу до Владимира и реконструировать трассу М7 Москва — Уфа (сделать её трёхполосной и построить обходы Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар).

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При этом Министерство финансов предлагает ещё более радикальный вариант экономии. Вовсе не строить новую дорогу, а потратить 120 млрд рублей на масштабную реконструкцию М7.

Окончательного решения о судьбе скоростной магистрали Москва — Казань пока не принято. По информации издания, всё должно быть решено до конца августа. Если обсуждение проекта затянется, то существует риск не построить дорогу до 2024 года — именно такой срок установлен президентом России Владимиром Путиным в его майских указах 2018 года.

  • Видеоролик, в котором губернаторы кладут асфальт, готовясь к заседанию госсовета, посвященного развитию автодорог и ПДД, стал очень популярным в Сети.
Фото: Егор Алеев/ТАСС

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