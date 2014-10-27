На Московском большом кольце появились участки из старого асфальта — журнал За рулем

На Московском большом кольце появились участки из старого асфальта

Росавтодор начал тестировать Recycled asphalt pavement (RAP) — технологию укладки переработанного асфальтобетона в верхнем слое покрытия — на федеральной трассе в России.

В августе 2019 года участок федеральной трассы А-108 Московского большого кольца стал площадкой для проведения эксперимента. На отрезке со 196-го по 203-й км дороги уложен верхний слой покрытия с переработанным асфальтобетоном.

Роставтодор подчеркнул, что ранее на федеральных трассах Татарстана и северо-западных регионов технология RAP уже применялась, но только на нижних и промежуточных слоях покрытия. В Подмосковье же старое дорожное покрытие впервые в России вошло в верхний слой. При этом подготовлены два отрезка дороги по технологии RAP: в покрытии первого содержится 10% переработанного старого асфальтобетона, второго — 20%.

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«Основная цель тестирования — проверить в реальных условиях успешные результаты лабораторных исследований. Так мы выясним, обеспечиваются ли необходимые прочность и долговечность. Очень важен научный подход и точные расчёты, ведь в нашей стране суровые климатические условия», — отметили в Росавтодоре.

Уже сейчас имеется предварительный национальный стандарт ПНСТ 244–2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Переработанный асфальтобетон (RAP). Технические условия», который вместе с итогами эксплуатации экспериментальных участков дорог будет учитываться при разработке рекомендаций по использованию RAP в регионах России.

  • В июне в России узаконили индивидуальный подход к асфальтобетонным смесям, которые теперь обязаны отвечать как погодным требованиям региона, где применяются, так и проектной нагрузке дороги.

Фото: Росавтодор

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