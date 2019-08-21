Porsche встроит в свой электромобиль музыку Apple

Porsche Taycan станет не только первым серийным электромобилем в истории марки, но и первой в мире машиной с системой Apple Music.

Первый серийный электромобиль Porsche официально будет представлен только в сентябре 2019 года, а пока марка постепенно раскрывает первые подробности о новинке и впервые позволила оценить интерьер Taycan.

Несмотря на то, что тизер далеко не самый информативный, можно отметить цифровую приборную панель как у нового Porsche 911, мультифункциональный руль от этого же спорткара и несколько режимов работы силовой установки — от привычных для Porsche вариантов Normal, Sport, Sport + и Individual до ранее не появлявшегося на машинах с ДВС варианта Range.

Но главной новинкой Porsche Taycan станет интегрированный в штатную мультимедийную систему (её можно дополнить опциональной акустикой Burmester) сервис Apple Music. Как заявляет немецкая марка, её электромобиль будет первым в мире транспортным средством, где этот сервис предлагается уже с завода.

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Что даст наличие Apple Music на борту? Владелец получит доступ к 50 млн песен, особым плейлистам, сформированным специально для Porsche Taycan, возможности управлять сервисом с помощью мультифункционального руля и голосовых команд. Новым пользователям подарят полгода бесплатной подписки на Apple Music, а тем, кто уже пользуется сервисом, дадут три бесплатных месяца в подарок. Плюс электромобиль одарят бесплатным пакетом интернета на три года.

Напомним, что в основе Porsche Taycan будет новая платформа, разработанная специально для электромобилей. Новинка получит полный привод, мощность электромоторов превысит 600 л.с. Taycan получит 800-вольтовую архитектуру, обеспечивающую минимальное время зарядки, и будет оснащаться литий-ионной батареей емкостью около 90 кВтч.

Недавно компания Porsche выпустила новое поколение легендарного 911-го. О том, каким получился автомобиль, читайте здесь.

Фото: Porsche