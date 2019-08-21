Электрический внедорожник BMW iNEXT встал на конвейер

BMW начала выпуск своего флагманского электромобиля iNEXT. Правда, речь пока идет только о тестовой сборке предсерийных прототипов на конвейере.

В 2021 году в линейке BMW появится новый технологический флагман среди автомобилей премиум-класса — так марка описывает электрический внедорожник iNEXT, выпуск которого уже начался. Правда, машина встала на конвейер только тестового завода.

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Грядущая новинка будет одной из самых технологически сложных, поэтому подготовка к серийному производству уже ведется. Партию прототипов начали собирать на конвейере Центра исследований и инноваций, чтобы отработать все процедуры и отладить механику производства до того, как её выпуск наладят в Дингольфинге.

BMW отдельно подчеркивает, что выпускать электрический iNEXT будут на одном конвейере с автомобилями, оснащенными традиционными двигателями внутреннего сгорания, что требует безошибочной работы как роботов, так и живых сборщиков.

Во время тестового выпуска электромобилей BMW проверит корректность работы всех цифровых приложений, использующихся для работы над iNEXT, алгоритмы сборочных роботов, а также слаженность работы сотрудников конвейера.

Ранее в BMW сообщили, что в новинке изогнутый гигантский дисплей объединит комбинацию приборов и информационно-развлекательную систему.





Фото: BMW