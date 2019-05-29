Будущее по BMW: один гигантский «парящий» дисплей

Цельный дисплей, ориентированный на водителя, с эргономичным и интуитивно понятным управлением — такой видят приборную панель создатели нового BMW iNEXT.

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Электромобиль BMW iNEXT с 2021 года станет технологическим флагманом производителя автомобилей премиум-класса, подчеркивают в пресс-релизе.

Его изюминкой станет изогнутый гигантский дисплей, который объединит комбинацию приборов и информационно-развлекательную систему, и это не будут два отдельных блока, как в современных автомобилях премиум-класса. Полностью цифровой огромный экран сделают из высококачественных материалов, и он ориентирован на водителя, по словам главы BMW Design Домагоя Дюкека.

Односекционный изогнутый экран из неотражающего стекла крепится к панели приборов тонкими кронштейнами, создавая иллюзию, что он парит в воздухе.

BMW не единственный автопроизводитель, который хочет внедрить сверхширокий дисплей: будущий электрокар Honda E также получит гигантский, почти на всю приборную панель экран, но все же его сложат из отдельных секций, а в БМВ это будет именно цельная панель.

Электрический внедорожник iNEXT, который планируют выпускать в Германии на заводе BMW в Дингольфинге, будет обладать запасом хода в 600 км и оснащаться системой автономного вождения третьего уровня.

Фото: BMW