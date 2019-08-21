Это ради нашей же безопасности! Вот зачем меняют асфальт так часто

Самые популярные китайские авто на рынке новых и б/у машин С каждым годом отношение к китайским автомобилям в России меняется в лучшую сторону. И если раньше оно варьировалось от равнодушного до снисходительного, то теперь покупатели проявляют все больше интереса к авто из Поднебесной. В подтверждение — рейтинги ведущих аналитических агентств. Какие автомобили чаще других попадают в аварии Car.ru опубликовал топ-5 внедорожников и кроссоверов, чаще других попадающих в ДТП. Издание ссылается на американский автомобильный портал, который составил список небезопасных авто. За основу взято количество аварий, произошедших с той или иной моделью на 1 млн км пробега. Новый Suzuki Jimny — тест во всех подробностях Мы угнали один из первых приехавших в Россию Сузуки Джимни сразу после официальной презентации в Москве. Нам достался автомобиль в богатой комплектации. Посмотрим на него со всех сторон и поездим не только по асфальту, но и там, где Jimny должен жить, — по пересеченной местности.