Это ради нашей же безопасности! Вот зачем меняют асфальт так часто — журнал За рулем

Это ради нашей же безопасности! Вот зачем меняют асфальт так часто

В течение четырех последних лет как минимум на 130 улицах Москвы ремонт проводился не менее двух раз, хотя нормативные документы столичной мэрии предполагают замену асфальта на крупных дорогах раз в три года, а на небольших улицах и того реже — раз в 4–5 лет.

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Как выяснили в РБК, более частый ремонт власти Москвы объясняют заботой о безопасности. Руководитель департамента капремонта мэрии Москвы Алексей Елисеев пояснил изданию, что смена покрытия позволяет устранять колейность и тем самым делать поездки по городу более безопасными.
По данным РБК, ссылающегося на внутренний документ департамента ЖКХ правительства Москвы от 2017 года, для столичных дорог приняты межремонтные сроки в 3–4 года. При этом предельная колейность, при которой езда остаётся безопасной, на разных улицах достигается за разное время. Например:
  • на кольцевых дорогах (МКАД, ТТК, Садовом кольце) и вылетных магистралях — за 2,5 года;
  • на межрайонных магистралях — за 3,5 года;
  • на менее загруженных улицах — за 5–6 лет.



При этом журналисты отмечают, что максимальный гарантийный срок на ремонт дорог любой из категорий, который прописывается в контрактах на работы, никогда не превышает три года.
  • При ремонте дорог сейчас применяются различные технологии, одна из них — технология холодного ресайклинга, когда старый асфальт используют при ремонте как компонент нового.
Фото: АГН «Москва»
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