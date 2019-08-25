Bentley представила невероятный спорткар EXP 100 GT, который станет идейной основой для будущих моделей бренда.

Материалы по теме Bentley занялась производством меда

Bentley празднует 100-летие. Но вместо того, чтобы копаться по этому случаю в прошлом, компания показала свое видение будущего — автономный электромобиль EXP 100 GT. По мнению специалистов компании, он должен появиться в 2035 году. На сегодня он выглядит потрясающе.

Концепт EXP 100 GT сочетает в себе классические черты Bentley и футуристический дизайн. Массивная сетчатая решетка радиатора состоит из 6000 светодиодов и разделена классической вертикальной золотой полоской. Традиционные круглые фары Bentley украшены идущими от них на крылья полосками, а на капоте установлена неизменная летящая буква «В» (Flying B).

Длина обтекаемого концепта EXP 100 GT составляет 5,8 метра, его ширина равна 2,4 метра, а вес автомобиля достигает 1,9 тонны, несмотря на кузов из алюминия и карбона. Линия крыши повторяет очертания крыши культового купе Continental R-Type и плавно переходит в заднюю часть. Все стекла, в том числе и лобовое, имеют золотую и серебряную окантовку, а колесные диски — особую активную аэродинамику Active Aero.

Но этот Bentley не просто красивый шоу-стопер. Автомобиль оснащен мощным электромотором, крутящий момент которого составляет 1500 Нм, способным разгонять тяжелый спорткар до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Максимальная скорость электромобиля достигает 300 км/ч. Несмотря на большой расход энергии при столь мощном моторе, запас хода концепта — до 700 км, а благодаря системе быстрой зарядки на 80-процентное пополнение запаса энергии потребуется всего 15 минут.

Однако управлять концептом необязательно — он полностью автономен, а его искусственный интеллект управляет пятью системами автономного вождения. Это означает, что пассажиры могут сидеть сложа руки и наслаждаться роскошным интерьером.

Кстати, салон обшит несколькими видами кожи и отделан мелиорированным деревом с медными вставками, шерстью и алюминием. Все используемые материалы являются экологически чистыми.

«EXP 100 GT — автомобиль, который мы хотим производить в будущем», — говорит директор по дизайну Bentley Стефан Силафф.

Bentley не планирует выпускать EXP 100 GT в его нынешнем виде. Но концепт послужит источником вдохновения для будущих автомобилей марки.

В честь 100-летия Bentley дарит покупателям эксклюзивного седана вторую машину — Bentley Mulsanne W.O. Edition by Mulliner.

Фото: Bentley