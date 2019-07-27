2 по цене 1: самое время брать Bentley!

Они проехали миллион км на своих машинах — 10 невыдуманных историй Хотите получить новый автомобиль взамен старого без доплат? Рассказывают герои нашей подборки. Почему нельзя заправить баллон ГБО до полного? — ответ эксперта Вернее, сама заправка баллона на 100%, в принципе, возможна. Некоторые так и делают. Но, как написал один форумчанин, «все взорвавшиеся шавермы — это и есть заправка баллона под завязку»! Особенно летом. Ведь газ при нагревании расширяется сильнее, чем баллон, а потому имеет возможность «рвануть» раньше, чем сработают защитные клапаны. Первые 10 тыс. км на Volkswagen Tiguan: все проблемы — от климата Tiguan с мотором 1.4 TSI и роботом DSG выбывает из парка «За рулем». За время жизни в редакции он ни разу внепланово не попросился в сервис. Мелкие неприятности связаны лишь с нашими климатическими особенностями.