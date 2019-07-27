2 по цене 1: самое время брать Bentley! — журнал За рулем

2 по цене 1: самое время брать Bentley!

Компания подарит покупателям эксклюзивного седана вторую машину — она будет в наборе фирменных сувениров для лимитированной версии Bentley Mulsanne W.O. Edition by Mulliner.

В год своего 100-летия Bentley выпускает эксклюзивный седан Mulsanne W.O. Edition by Mulliner, который сделают тиражом всего в сотню машин как раз по случаю круглой даты.

Автомобили отличаются особым декором кузова и салона, а внутри размещена реликвия — кусочек коленвала от Bentley 8 Litre 1930 года выпуска, бывшего когда-то личной машиной основателя марки сэра Уолтера Оуэна Бентли.

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Но избранным клиентам этого будет мало, поэтому в комплекте с каждым Mulsanne W.O. Edition by Mulliner покупатели получат набор сувениров, включающий в себя вторую... машину! Правда, в масштабе 1:18, но тем не менее. Клиентам подарят игрушечный Bentley 8 Litre.

Кроме этого в дорогом футляре из кожи и орехового дерева будут находиться три ключа от Bentley Mulsanne W.O. Edition by Mulliner, пресс-папье в виде фирменной эмблемы марки, фотоальбом с ранее не публиковавшимися снимками автомобиля сэра Уолтера Оуэна Бентли и памятный сертификат аутентичности за личной подписью руководителя Bentley Адриана Холлмарка и главного дизайнера марки Штефана Силаффа.

В России появится всего 3 экземпляра Bentley Mulsanne W.O. Edition by Mulliner по цене за каждый более 25 миллионов рублей.

Фото: Bentley

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