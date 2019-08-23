В Екатеринбурге художники расставили шуточные знаки, которые два дня никто не замечал.

Материалы по теме Программист перехитрил видеофиксацию — система дала сдачи!

На улицах Екатеринбурга появились знаки, стилизованные под дорожные. Установили их екатеринбургские художники, работающие в проекте Hot Singles In Your Area.

Обычно на подобных знаках пишутся предупреждения об опасности, которые связаны с проведением ремонтных работ. Люди привыкли к ним и редко читают, что на них написано.

— Такие вещи взламывают повседневность, так как паразитируют на сегодняшней городской инфраструктуре, которую люди успешно научились не замечать, вырезать ее своим визуальным антиспамфильтром. А тут «буууум!» Город вдруг заговорил с тобой по-человечески, используя те слова и тот синтаксис, который у него есть. Знаки, разметки, фонари, подсветки и билборды — это тот словарный запас, который есть у города, — написал художник на своей страничке в Инстаграме.

Привычные знаки, которые сопровождают любой ремонт дороги, дополнились задумчивым эмодзи и философскими вопросами, типа «Может, у Вселенной есть дела поважнее, чем посылать нам знаки?».

Не читают знаки и сами рабочие, которые проводят на объекте весь день. Занятые своими делами, они не глядя переносят все имеющиеся на площадке знаки и аккуратно расставляют их сами, что со стороны выглядит очень смешно.

— Наш первый знак «Если тебе нужен знак» простоял на своем месте целых два дня. Он настолько мимикрировал под среду, что рабочие таскали его с собой от объекта к объекту как настоящий знак. А как только заметили подвох — уничтожили арт. Видимо, они тоже получили свой знак, — рассказали художники.

Если знаки остаются на дорогах незамеченными, то обнаженные девушки на спорткарах всегда притягивают внимание. Одну такую хулиганку на днях видели на Ибице.

Фото: Андрей Заколодяжный/пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA X