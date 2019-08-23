Шутка недели: в городе подменили дорожные знаки — этого никто не заметил! — журнал За рулем

Шутка недели: в городе подменили дорожные знаки — этого никто не заметил!

В Екатеринбурге художники расставили шуточные знаки, которые два дня никто не замечал.

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На улицах Екатеринбурга появились знаки, стилизованные под дорожные. Установили их екатеринбургские художники, работающие в проекте Hot Singles In Your Area.

Обычно на подобных знаках пишутся предупреждения об опасности, которые связаны с проведением ремонтных работ. Люди привыкли к ним и редко читают, что на них написано.

— Такие вещи взламывают повседневность, так как паразитируют на сегодняшней городской инфраструктуре, которую люди успешно научились не замечать, вырезать ее своим визуальным антиспамфильтром. А тут «буууум!» Город вдруг заговорил с тобой по-человечески, используя те слова и тот синтаксис, который у него есть. Знаки, разметки, фонари, подсветки и билборды — это тот словарный запас, который есть у города, — написал художник на своей страничке в Инстаграме.


Привычные знаки, которые сопровождают любой ремонт дороги, дополнились задумчивым эмодзи и философскими вопросами, типа «Может, у Вселенной есть дела поважнее, чем посылать нам знаки?».

Не читают знаки и сами рабочие, которые проводят на объекте весь день. Занятые своими делами, они не глядя переносят все имеющиеся на площадке знаки и аккуратно расставляют их сами, что со стороны выглядит очень смешно.


Наш первый знак «Если тебе нужен знак» простоял на своем месте целых два дня. Он настолько мимикрировал под среду, что рабочие таскали его с собой от объекта к объекту как настоящий знак. А как только заметили подвох — уничтожили арт. Видимо, они тоже получили свой знак, — рассказали художники.

Фото: Андрей Заколодяжный/пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA X

Шутка недели: в городе подменили дорожные знаки — этого никто не заметил!
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