Полиция ищет хулигана, ездившего с голой женщиной на Ferrari

Развлечения на Ибице отличаются специфичностью, но всему есть предел — перевозка голых пассажиров на моторном отсеке спорткара неуместна и там.

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Ибица является популярным туристическим местом побережья Испании. На днях жители и гости города наблюдали довольно необычное представление — какой-то хулиган разъезжал по городу на Ferrari с обнаженной девицей, полулежащей на моторном отсеке автомобиля.

Как сообщило издание The Sun, инцидент произошел на пристани, а видео с ним разлетелось по всем социальным сетям — прохожие не забыли быстро достать свои смартфоны и увековечить момент.

Как вы можете видеть, молодой человек за рулем Ferrari 458 Spider, наслаждаясь вниманием, медленно едет по улице, а за ним, на моторном отсеке, полулежа и закинув ноги на раму лобового стекла, сидит брюнетка, на которой из одежды только темные очки.

В финале видеоролика машина также медленно удаляется, а девушка, встав на переднее сиденье, демонстрирует свои ягодицы.

Неудивительно, что полиция ищет водителя, которого можно обвинить в нарушении правил перевозки пассажиров. В Европе также есть наказание за безрассудное вождение. Это может дорого обойтись хулигану: шесть водительских баллов и штраф в размере 500 евро (36 409 рублей).

Водителя пока не опознали, но найти его будет не слишком сложно, поскольку, по заявлению местных властей, на Ибице таких машин не так много. Стоит также упомянуть, что свидетелями хулиганства стало очень много человек, правда, вряд ли они рассматривали лицо водителя.

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Фото, видео: YouTube, Philippe Bout/Unsplash