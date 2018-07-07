Полуголая американка угнала трактор, поехала за одеждой и едва не снесла дом

Инцидент произошел 1 июля в американском городе Грейт-Фолс, штат Монтана. 34-летняя Хизер Хьюстон с обнаженной грудью похитила тяжелый погрузчик марки John Deere и отправилась на нем домой.

Воскресный утренний сон жителей жилого комплекса Fox Hollow Apartment города Грейт-Фолс был прерван грохотом тяжелой строительной техники — это вернулась домой их соседка Хизер Хьюстон. Ночка у нее, вероятно, была бурной. Она где-то оставила верхнюю одежду и бюстгальтер и прямо вот так, топлес, угнала погрузчик John Deere, приехала на нем домой, снесла забор, повредила припаркованную легковушку и боднула стену своего дома. Соседи видели, как она в полуголом виде карабкается из ковша трактора в свою квартиру на втором этаже.

Полиция, как водится, среагировала оперативно, приехала на место происшествия и задержала дебоширку. Ей теперь предстоит ответить сразу по нескольким уголовным статьям, причем ждать от суда снисхождения не приходится, так как Хизер прежде не раз арестовывалась за хранение наркотиков, кражу со взломом и нападение на полицейских. Вероятно, и в этот раз она была под кайфом…

«Дети, не употребляйте наркотики!» — обратилась с призывом со своей странички в Фейсбуке Молли Броксхолм, соседка Хизер Хьюстон, проживающая на первом этаже дома, в который врезался трактор. Снимки последствий разгрома она выложила на всеобщее обозрение.

На трезвых и законопослушных обнаженных трактористок можно полюбоваться в эротических календарях Schlepper Kalender и ISEKI.

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Фото: Facebook