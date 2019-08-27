Tesla расширяется: построит завод в Германии

Tesla намерена усилить свое присутствие в Европе. Для этого американский производитель электромобилей создаст сборочную площадку в Старом Свете.

В ближайшие годы в Европе может стать одним автозаводом больше. Всё дело в том, что Tesla намерена создать свою сборочную площадку и уже активно подыскивает наиболее подходящее для этого место.

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По данным издания Rheinische Post, наиболее привлекательной для Tesla является Германия — ожидается, что новый завод появится либо в земле Северный Рейн-Вестфалия, либо в земле Нижняя Саксония. Официально представители американской марки эти слухи не комментируют, но...

Но о визитах представителей Tesla уже заявляли руководители немецких земель. Впрочем, никаких подробностей об этом пока нет. По слухам, Германия выбрана с прицелом на экспорт — страна граничит с Нидерландами и Бельгией, где традиционно высок спрос на электромобили.

В настоящее время Tesla выпускает свои электромобили только в США, но в завершающую стадию вступает строительство завода в Китае, который должен собрать первые экземпляры Tesla уже до конца 2019 года.

Кстати, пожар в электрокарах Tesla вспыхивал иногда даже в припаркованных автомобилях.

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