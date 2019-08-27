Tesla расширяется: построит завод в Германии

Половина продающихся антифризов непригодны для применения — такими оказались результаты исследования двухгодичной давности. Проверив 17 свежеприобретенных образцов, эксперты выяснили, насколько изменилась ситуация.
Один из важных вопросов, возникающих у тех, кто собирается обзавестись подержанным авто. Одни считают, что лучше взять свежий российский автомобиль, другие за те же деньги предпочитают иномарку постарше. Avtocod.ru рассказывает, к машинам какого года стоит присмотреться повнимательнее.