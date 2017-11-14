Поехали в отпуск: вот где дешевле всего арендовать автомобиль

Лето близится к концу, но и осень часто дарит нам теплые деньки, благоприятные для путешествий. Так где и почем россияне могут взять автомобиль напрокат?

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Сначала о самых популярных в смысле аренды автомобиля странах и городах. Аренда автомобиля в России в среднем обойдется в 2531 рубль в сутки, чуть дороже она в Италии — 2623 рубля. В Турции и Греции средняя стоимость авто на прокат составляет 1882 рубля в сутки, в Испании — 844 рубля в сутки.

Самые популярные у россиян города, где они предпочитают брать машину напрокат, это Ларнака (Кипр) — 1038 рублей, на втором месте Анталья (Турция) — 1817 рублей, на третьем — Москва, где аренда обойдется чуть дороже 2142 рубля в сутки, сообщает международный поисковик авиабилетов, отелей и других туристических услуг momondo.ru.

Если рассматривать путешествия только по городам России, то чаще всего арендуют автомобили в Москве, Санкт-Петербурге, где стоимость проката в день составит 2531 рубль, Сочи — 2499 рублей. В пятерку самых популярных в смысле аренды автомобилей вошли также Калининград — 2304 рубля и Анапа — 2531 рубль.

Но это о самых популярных городах и странах, но не всегда они являются и самыми дешевыми в плане аренды. В списке самых доступных стран расклад следующий: тут лидирует Мексика, где временным обладателем автомобиля можно стать всего за 584 рубля в сутки, на втором/третьем местах Испания и Панама, где стоимость суточной аренды равна 844 рубля в сутки. В «пятерку» недорогих стран вошли также Кипр и Чехия — по 1103 рубля в день.

Рейтинг самых доступных городов мира возглавили мексиканские Пуэрто-Вальярта и Сан-Хосе-дель-Кабо, где аренда составляет по 325 рублей в сутки и Косумель — 422 рубля.

В российском топе самых доступных городов лидирует Ростов-на-Дону — 2012 рублей в сутки, а далее Москва, Калининград, Сочи и Санкт-Петербург, как и в списке самых популярных городов, о ценах мы уже сообщили ранее.

Иногда аренда автомобиля даже выгоднее, чем передвижение на общественном транспорте. Так, стоимость одной поездки на автобусе в Риме составляет 110 рублей, а в Мадриде — 111 рублей. Если путешествовать компанией, да еще планировать посетить несколько достопримечательностей в день, то можно и сэкономить. Однако в этом случае не стоит забывать о платных парковках в городах и стоимости топлива, то есть сначала все нужно тщательно просчитать.

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