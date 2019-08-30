Еще больше катафотов! Подмосковные дороги будут безопаснее

Более 600 участков дорог в Московской области общей протяженностью 160 километров в 2019 году получат светоотражатели на осевой разметке.

Для повышения безопасности на дорогах в Подмосковье решили установить больше катафотов. Сейчас катафоты типа КД-3 есть на 50 км 35 автодорог региона.

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«Московская область — первый регион в России, который использует катафоты на осевой дорожной разметке. В этом году свыше 80 тысяч катафотов появятся на крутых поворотах и виражах наиболее аварийно-опасных участков дорог в 37 муниципалитетах. Светоотражающие элементы на осевой разметке привлекают внимание водителей на дороге в условиях ограниченной видимости, а также обладают шумовым эффектом в случае наезда на сплошную линию, что позволяет снизить вероятность выезда на полосу встречного движения и избежать лобовых столкновений, являющихся одной из основных причин смертности в дорожно-транспортных происшествиях», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Такие элементы сделаны из ударопрочного пластика, имеют выпуклую форму, выдерживают резкие перепады температур и осадков, а при наезде на них автомобиля водитель чувствует вибрацию и шум — это повышает концентрацию и позволяет вовремя понять, что машина выехала из полосы. Кроме того, светоотражатели позволяют легче ориентироваться в темное время суток или в условиях плохой видимости.

Больше всего катафотов будет установлено в городских округах Богородский, Озёры, Коломна, Егорьевский, Сергиево-Посадский, Истра, Ступино. На дорогах: М-7 Волга — Электроугли, М-5 Урал — Коломна — М-5 Урал, Коломна — Озёры, Сергиев-Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец, Волоколамское шоссе, Сырьево — Татариново — Сидорово, в пределах этих муниципалитетов светоотражатели появятся на всех опасных поворотах.

Ранее Минтранс предлагал изменить цвет двойной сплошной линии разметки, сделав ее более информативной.

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области